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Факти / Україна

Екс-нардеп Онищенко просить політичного притулку в Німеччині

Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко, просить Німеччину надати йому політичного притулку.

Адвокат Онищенка Інґо Міноджіо заявив, що його підзахисний вважає небезпечним для свого життя і здоров’я екстрадицію до України.

Екс-нардеп вказує на “катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах в Україні”.

Онищенко також оскаржує у німецькому суді екстрадицію до України, посилаючись на “політичні мотиви” відкриття НАБУ справи проти нього.

Адвокат повідомив, що українець готовий виїхати до Росії, якщо суд у Німеччині відмовить повернути його до України.

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– В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати – до Росії, – зазначив Міноджіо.

Нагадаємо, екс-нардепа затримали в німецькому місті Аахен за запитом НАБУ і САП наприкінці листопада минулого року. Пізніше його взяли під варту.

В Україні Онищенка звинувачують в розкраданні понад $1,5 млрд державних грошей.

Джерело: Deutsche Welle

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