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Факти / Україна

ЄС не зніматиме санкції з РФ без прогресу у виконанні Мінська – єврокомісар

Поки не буде прогресу у виконанні Росією Мінських угод, Європейський Союз не переглядатиме санкції.

Про це повідомив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Він зазначив, що рішення щодо санкцій проти РФ ухвалюються всіма державами-членами. Наразі всі країни-учасники ЄС погоджуються з існуючою санкційною політикою.

– Дуже важливо зберігати лінію, якої ми дотримувалися: якщо немає прогресу в мінському процесі, не може бути змін у нашій політиці санкцій. Це – принципова межа. І, звісно, це тема, за якою ми постійно спостерігаємо. Але доки не буде прогресу, не буде жодної зміни з нашого боку, – запевнив він.

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Єврокомісар також нагадав, що санкції ЄС проти Росії спрямовані на те, щоб підтримати Україну і бути солідарною з нею.

Раніше Факти ICTV писали, що США можуть запровадити санкції проти Північного потоку-2.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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