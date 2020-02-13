Росія скликає Радбез ООН через Мінські угоди

Росія звернулася з ініціативною провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН 18 лютого.
Про це заявив перший заступник постпреда Росії в ООН Дмитро Полянський.
За його словами, російська сторона планує обговорити виконання Мінських угод.
– У зв’язку з п’ятою річницею Мінських домовленостей Росія запросила 18 лютого провести відкрите засідання Ради Безпеки ООН за участю представника ОБСЄ для аналізу виконання угод, – сказав заступник постпреда Росії в ООН.
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Як повідомлялося, ЄС залишатиме санкції проти Росії, поки не буде прогресу у виконанні Москвою Мінських угод.
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