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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Дві платіжки за газ не означають, що платити доведеться більше – Гончарук

Рішення про розділення платіжок за газ викорінює олігархічну монополію на ринку.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та зазначив, що дві платіжки не означають, що платити доведеться більше.

– Нині з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальники послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови, – написав він.

За словами прем’єра, раніше платіжки зростали через те, що тарифи регулювалися вручну.

Читайте: Чому розділили платіжки за газ і як розрахувати вартість оплати

Гончарук відзначив, що влада в січні вперше зменшила суму в платіжках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання.

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