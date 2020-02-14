Дві платіжки за газ не означають, що платити доведеться більше – Гончарук

Рішення про розділення платіжок за газ викорінює олігархічну монополію на ринку.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та зазначив, що дві платіжки не означають, що платити доведеться більше.

– Нині з’явився цивілізований ринок енергоносіїв – постачальники послуг більше не будуть нав’язувати! Кожен споживач зможе сам обирати собі кращі умови, – написав він.

За словами прем’єра, раніше платіжки зростали через те, що тарифи регулювалися вручну.

Читайте: Чому розділили платіжки за газ і як розрахувати вартість оплати

Гончарук відзначив, що влада в січні вперше зменшила суму в платіжках у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання.