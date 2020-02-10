Чому розділили платіжки за газ і як розрахувати вартість оплати

Вона вже стала телезіркою – Любов Колюча з Кіровоградської області, якій народний депутат Євген Брагар порадив продати свого собаку, щоб оплатити комунальні послуги. Поруч з нею, той самий Шарик, якого вона в жодному разі продавати не збирається.

Правда, Любов Павлівна має право на субсидію. Вона, як і решта українців віднині буде отримувати не одну, а дві платіжки. В першій – плата за газ, в другій – за його доставку.

У першій платіжці уряд зробив українцям приємний сюрприз. Він знизив ціну самого газу. Якщо ще в липні метр кубічний коштував трохи більше 5 грн., то вже в січні майже чотири з половиною. Але поки газ надійде до споживача, ціна зміниться. Додасться ПДВ та націнка постачальника.

Уряд порадив регіонам знизити тарифи. Але відгукнулися не всі. В Миколаївській та Чернівецькій областях ціни на газ так і не зрушили з місця.

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У другій платіжці вказана сума за те, що блакитне паливо доставлять до вашого будинку.

Через трубу на газорозподільну станцію поступає газ для споживачів, тут він проходить складний процес розділення, і вже іншими трубами рушає по області. Це дорого, а тому чиновники вирішили виділити цей процес в окрему платіжку від загальної.

У Миколаївській області через дві платіжки та дорогий газ навіть перекрили міжнародну трасу.

Вартість транспортування нараховуються навіть тим, хто газом не користується.

У підприємстві пояснюють : тариф на доставку просто відокремлено з колись єдиної платіжки. Загальна вартість для абонентів не змінилася.

Продавців може бути багато, але за транспортування відповідатиме лише одна компанія. Тож і тарифи мають бути різні.

Експерти ж нововведення оцінюють по-різному. Є аргументи як за, так і проти.

Уряд створив спеціальний сайт, де за допомогою онлайн калькулятора ви можете все обчислити. Можна це зробити і в мобільному додатку.

Факти ICTV раніше писали про те, що платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання.