Платіжки за транспортування газу зменшать для людей без газопостачання – Оржель

Ті люди, які не користуються газопостачанням, але мають можливість в будь-який момент отримати цю послугу, отримуватимуть платіжки за транспортування на меншу суму.

Під час години запитань до уряду міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що відповідний діалог вже ведеться з незалежним регулятором.

– Логіка залишається та сама. У людей є можливість отримати доступ до газопостачання у будь-який момент, тому має бути відповідна складова тарифу, – сказав Оржель.

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Він додав, що встановлення тарифу за раніше надану послугу – це зловживання природними монополіями.

За його словами, у такому випадку накладатимуться штрафні санкції, щоб такого у жодному разі не відбувалося.

До слова, Олексій Оржель розповів, чому власники твердопаливних котлів і надалі отримуватимуть платіжки за доставлення газу.

Фото: Верховна Рада