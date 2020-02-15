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Факти / Україна / Політика

Зеленський пропонує зробити секторальне розведення сил на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що українська влада готова до прямого діалогу з мирним населенням, яке  проживає на території окремих районів Донецької та Луганської областей, але не з так званим керівництвом ОРДЛО.

– Нас переконують, що дієвим є прямий діалог з так званою місцевою владою в ОРДЛО.

Ми готові до діалогу з мирним населенням цих територій, але не з тими, хто є не визнаним з точки зору міжнародного права, а тому не може представляти місцеве населення України, – сказав Зеленський.

Зеленський прокоментував можливість посекторального розведення військ – коли відведення йде по черзі у кожному секторі лінії фронту після верифікації кожного сектора СММ ОБСЄ.

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Це цікаво, оскільки відкриває шлях до повного розведення військ. Правда, поки вже два місяці після нормандськї зустрічі не можуть визначити хоча б одну нову ділянку для розведення.

– Вибори на Донбасі не можуть пройти поза рамками українського законодавства.

Я говорив про це в Парижі і повторюю ще раз. Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані легітимними, – каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишиться у пріоритеті для президента Володимира Зеленського.

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