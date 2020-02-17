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Факти / Україна

Евакуація українців з Diamond Princess поки не планується – МОЗ

23 громадян України поки залишатимуться на ізольованому через коронавірус лайнері Diamond Princess біля берегів Японії.

Про те, що Київ поки не планує евакуювати українців, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, Україна поставила в пріоритет евакуацію громадян із китайського Уханя.

Читайте: Перевіряють вентиляції та каналізації: як готуються зустрічати евакуйованих з Китаю

– Можливо, в подальшому працюватимемо над евакуацією інших громадян, – сказав він.

Як відомо, з Уханя 20 лютого планують евакуюювати 49 громадян України і 25 громадян із різних країн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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