Перевіряють вентиляції та каналізації: як готують лікарні для евакуйованих українців з Китаю

Перед евакуацією українців з Китаю, Україна ретельно вивчала попередній досвід інших країн.

Про це на брифінгу розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

– Ми маємо розуміти, які є шляхи та підходи для евакуації українських громадян.

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За словами міністра, евакуацію можна здійснити тоді, коли Україна буде повністю готова забезпечити безпеку усьому населенню та захистити країну від можливого поширення вірусу.

– Наразі ми вивчаємо всі дані науковців, досвід інших країн і знаходимо заклади, що готові прийняти заражених громадян. Зокрема, ми перевіряємо вентиляційні канали та каналізаційні стоки, де може виникнути зараження.

Також вона додала, що українці, яких привезуть з Китаю, мають бути готовими до закритого охоронного режиму.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки українців вивезуть з Уханя і куди їх можуть помістити на карантин.