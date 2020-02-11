PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Перевіряють вентиляції та каналізації: як готують лікарні для евакуйованих українців з Китаю

Перед евакуацією українців з Китаю, Україна ретельно вивчала попередній досвід інших країн.

Про це на брифінгу розповіла міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

– Ми маємо розуміти, які є шляхи та підходи для евакуації українських громадян.

Читайте: Вчені назвали ще один спосіб передання коронавірусу

За словами міністра, евакуацію можна здійснити тоді, коли Україна буде повністю готова забезпечити безпеку усьому населенню та захистити країну від можливого поширення вірусу.

– Наразі ми вивчаємо всі дані науковців, досвід інших країн і знаходимо заклади, що готові прийняти заражених громадян. Зокрема, ми перевіряємо вентиляційні канали та каналізаційні стоки, де може виникнути зараження.

Також вона додала, що українці, яких привезуть з Китаю, мають бути готовими до закритого охоронного режиму.

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки українців вивезуть з Уханя і куди їх можуть помістити на карантин.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка