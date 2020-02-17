Рада розгляне звіт Кабміну і заслухає Скалецьку 21 лютого – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує депутатам заслухати звіт уряду у п’ятницю, 21 лютого.

– Найближчим часом звіт уряду з’явиться на сайті Верховної Ради. Оскільки, відповідно до процедури, комітети розглядатимуть його, я б запропонував, щоб це відбулося в середу, щоб в п’ятницю ми мали можливість заслухати уряд замість години запитань, – повідомив спікер на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

Дмитро Разумков також додав, що 21 лютого півгодини для виступу нададуть міністру охорони здоров’я Зоряні Скалецькій.

Зокрема, їй буде запропоновано 10 хвилин на доповідь і 20 хвилин – для запитань і відповідей.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що дасть повну оцінку роботі уряду після остаточного звіту Кабміну.