Рада рассмотрит отчет Кабмина и заслушает Скалецкую 21 февраля – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает депутатам заслушать отчет правительства в пятницу, 21 февраля.

– В ближайшее время отчет правительства появится на сайте Верховной Рады. Поскольку, в соответствии с процедурой, комитеты будут рассматривать его, я бы предложил, чтобы это произошло в среду, чтобы в пятницу мы имели возможность заслушать правительство вместо часа вопросов, – сообщил спикер на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента.

Дмитрий Разумков также добавил, что 21 февраля полчаса для выступления предоставят министру здравоохранения Зоряне Скалецкой.

В частности, ей будет предложено 10 минут на доклад и 20 минут – для вопросов и ответов.

Читайте: Правительство должно отчитываться перед Радой по реализации законов – Стефанчук

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что даст полную оценку работе правительства после окончательного отчета Кабмина.