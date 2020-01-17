Екс-власники Приватбанку подали 285 нових позовів щодо націоналізації

Протягом грудня-січня колишні власники Приватбанку подали 285 судових позовів, за допомогою яких намагаються скасувати його націоналізацію.

Як повідомляють юристи Приватбанку, 45 нових судових позовів подали колишні топ-менеджери банку, серед яких Олександр Дубілет, Олег Гороховський, Тимур Новіков та інші. Кожен із них мав до 2,7% акцій Приватбанку.

Крім того, вони оскаржують процедуру, в межах якої їхні вклади у Приватбанку перевели в акції та потім передали державі.

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Серед позовів 220 з них подали до суду компанії, які пов’язані з колишніми власниками банку. Вони оскаржують реструктуризацію кредитів на загальну суму близько 127 млрд грн.

Їх Приватбанк видав в межах реструктуризації кредитів попередніх позичальників, внаслідок чого нові позичальники надали менш якісну заставу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Мелітополі чоловік подав до суду на Приватбанк та виграв справу.