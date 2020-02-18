Повністю суперечить домовленостям – США в ООН про загострення на Донбасі

Під час засідання Ради безпеки ООН виконувач обов’язків заступника постійного представника США Шеріт Норман Шале засудила напад бойовиків на ЗСУ 18 лютого.

За її словами, Росія продовжує озброювати і підживлювати своїх маріонеток в ОРДЛО, таким чином демонструючи небажання виконувати Мінські домовленості.

– Сьогоднішній напад проросійських сил, у результаті якого загинув український військовий, напряму суперечить домовленостям, яких досягли лише тиждень тому. РФ як і раніше не виконує зобов’язання, взяті на себе російським президентом Володимиром Путіним та іншими офіційними особами, – заявила представник США.

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Вона додала, що Росія поширює дезінформацію, замість того, щоб вести конструктивну роботу.

Цілком очевидно, що РФ грає роль у розпалюванні війни на Донбасі.

Шеріт Норман Шале закликала Росію вивести свої війська зі Сходу України та з Криму, а також виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями.

До слова, за фактом обстрілу на Донбасі 18 лютого відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.