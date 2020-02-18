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Ситуація в зоні ООС загострилась – бойовики на Сході України пішли у наступ. Зранку 18 лютого вони атакували Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

Чому це важливо: Це чергове порушення Мінських домовленостей стороною противника. Більше того, обстріли велись із забороненої зброї, зокрема, мінометів калібру 120 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Окрім того, експерти називають ці бойові дії одними з найбільш широкомасштабних за останні два роки.

Деталі: Станом на 10.30 бій було завершено. З українського боку один загиблий, троє поранених та двоє контужених. З боку противника – четверо загиблих та шестеро поранених.

Водночас у штабі ООС наголошують – контроль над українськими позиціями повністю збережений.

О 10.00 противник запросив режим тиші, щоб забрати загиблих та поранених.

Що кажуть у владі: Володимир Зеленський вважає загострення на Донбасі спробою зірвати мирний процес, який почав просуватися невпинними кроками.

У МЗС закликали міжнародних партнерів засудити дії бойовиків, а Рада безпеки ООН ввечері 18 лютого проведе засідання щодо України.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконує – ситуація залишається контрольованою, адже статут ООН дозволяє Україні адекватно відповідати на атаки бойовиків.

Мотиви: Бойовики могли з декількох причин розпочати нову атаку на українську сторону. По-перше, сьогодні п’яті роковини виходу українських військ з Дебальцевого.

– Завжди РФ як правонаступник СРСР налаштована якимись діями відзначати подібні дати. Вони хотіли зайняти, за можливості, певні території та показати, що наші Збройні сили не в змозі дати адекватну відповідь. Вийшло з точністю навпаки, – говорить військовий експерт Олег Старіков.

По-друге, це може бути реакцією на позицію Україну, яку Володимир Зеленський озвучив на Мюнхенській безпековій конференції, зокрема щодо спільного контролю кордону.

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– Допущення будь-кого на державний кордон України та Росії для РФ неприпустимо – там одразу офіційно зафіксують присутність Збройних сил РФ на нашій території, – пояснює військовий експерт Олег Жданов.

До чого тут розведення: Бої відбувались поблизу Золотого, де нещодавно пройшло розведення сил. Нагадаємо, обидві сторони мали дзеркально відійти від лінії розмежування на 1 км, відвести техніку та розмінувати територію.

Водночас начальник Генштабу Руслан Хомчак наголошує – з моменту розведення не було жодних провокації на ділянці Золотого.

Зрозуміло одне – внаслідок провокації ЗСУ не повертатиметься на свої колишні позиції, які вони займали до розведення. Військовий експерт Олег Жданов переконаних – дзеркального відведення військ не було, а бойовики зайняли наші позиції.

– Для того, щоб повернутись, потрібно відкривати вогонь і відвойовувати позиції. А якщо ми почнемо стріляти і просуватись вперед, це буде розцінено, як навмисний зрив Мінських домовленостей.

Водночас військовий експерт Олег Старіков переконує – для того, щоб подібні випадки не повторювались, Україна має продовжувати розведення, але вже не на дрібних ділянках, а секторами – Донецьким та Луганським фронтами.

– Зараз головне – йти на секторальне розведення – це буде вирішальний крок щодо врегулювання ситуації. Якщо буде розведення на 10-15 км, а на територію зайдуть війська, які не мають на це права, це розцінюватиметься, як агресія, а вони будуть знищені.

Що далі: В тому, що робити далі, думки експертів розходяться. Олег Старіков переконаний – ми повинні виконувати домовленості, яких було досягнуто на паризькій зустрічі, а також проробити дорожню карту миру.

– Політично президент Зеленський налаштований вирішити питання війни та миру до осені. Найближчим часом почне діяти платформа примирення та єдності з Донбасом, вирішуватимуться питання, пов’язані з гуманітарною складовою, бюджетуванням.

Олег Жданов, зі свого боку, впевнений, що єдиний спосіб зрушити з мертвої точки – офіційно визнати другу сторону конфлікту і факт війни.

Що було до цього: Бойовики і раніше намагались загострити ситуацію. Востаннє це сталось напередодні засідання ТКГ у Мінську 12 лютого.

Водночас українська розвідка ввечері 18 лютого повідомила, що до передових підрозділів противника завозяться додаткові запаси зброї та боєприпасів, а на позиціях обладнуються нові окопи для розміщення важкого артилерійського озброєння.

Лілія Ященко