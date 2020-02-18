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Факти / Україна / Політика

Ціна на газ для населення знизиться у лютому – Оржель

Ціна на природний газ для населення додатково знизиться в лютому.

За словами міністра енергетики Олексія Оржеля, вже в цьому кварталі суми на опалення в платіжках будуть меншими.

– Це стало можливим завдяки підписанню договору про транспортування газу й стабілізації ситуації на українському та європейському ринках, – сказав міністр.

Ціна на газ буде рекордно знижена в лютому, навесні та влітку.

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Також Оржель зазначив, що отримані гроші в рамках Стокгольмського арбітражу уряд планує витратити на дороги та лікарні.

Раніше Факти ICTV писали, що ціну в платіжках за тепло і за газ знизили для більшості українців.

Джерело: Міненергетики

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