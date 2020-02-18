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Факти / Україна

Зеленський про ситуацію на Донбасі: Провокації бувають, курс не змінюємо

Київ продовжить робити усе, щоб зупинити війну на Донбасі, незважаючи на провокації з боку бойовиків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– У нас потужна армія, провокації бувають. Армія сильно відповіла. Ситуація контролюється. Ми впевнені, що провокація не змінить курс на те, що ми йдемо до припинення війни, – сказав лідер держави.

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Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким загиблого 18 лютого на Донбасі бійця та побажав одужання пораненим.

Як повідомлялося, біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний бойовики пішли в наступ. У результаті бою ЗСУ зазнали втрати.

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