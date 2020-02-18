Бій біля Золотого та Новотошківського закінчився – штаб ООС повідомив про втрати

У штабі ООС заявили, що бій біля населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився.

– Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога. У ворога один загиблий, п’ять – важко поранених, – розповіли у штабі.

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Противник запросив режим тиші. Крім того, позиції українських військових не втрачені.

– У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована, – підкреслили у штабі ООС.

Нагадаємо, вранці 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил неподалік населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Ворог перейшов до активних наступальних дій та спробував просунутися через лінію розмежування.