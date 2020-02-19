Український літак, який повинен евакуювати громадян, приземлився в китайському місті Ухань.
Лайнер повинен забрати 48 українців та 29 іноземних громадян.
– Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі! – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Раніше Факти ICTV писали, що евакуйованих з Китаю українців візьмуть у подвійне кільце охорони. Для цього буде залучено щодня 47 співробітників – 30 поліцейських та 17 військовослужбовців Нацгвардії.
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