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Факти / Україна

Евакуація громадян з Китаю: український літак приземлився в Ухані

Український літак, який повинен евакуювати громадян, приземлився в китайському місті Ухань.

Лайнер повинен забрати 48 українців та 29 іноземних громадян.

– Ті, хто потрапили в епіцентр спалаху хвороби, зможуть вилетіти з Китаю. На борту досвідчена команда медиків. Впевнений, переліт буде комфортним і спокійним. З нетерпінням чекаємо на рідній землі! – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте: Евакуація громадян з Китаю: голова Тернопільської ОДА не давав згоду на розміщення

Раніше Факти ICTV писали, що евакуйованих з Китаю українців візьмуть у подвійне кільце охорони. Для цього буде залучено щодня 47 співробітників – 30 поліцейських та 17 військовослужбовців Нацгвардії.

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