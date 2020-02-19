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Факти / Україна / Суспільство

Евакуація громадян з Китаю: голова Тернопільської ОДА не давав згоду на розміщення

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель зазначив, що відмовив у розміщені громадян, яких евакуйовують з Китаю.

– Ніяких погоджень я не давав. До нас прийшов лист від МОЗ про те, що опрацьовується інформація, шукають місце дислокації для прибулих з Китаю. Не йшлося конкретно про Тернопільську область, – заявив Сопель.

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За його словами, 13 лютого обласне управління охорони здоров’я надало відповідь, що на цей час через реорганізацію санаторіїв немає можливості поселення з метою ізоляції громадян, які прибули з Китаю.

Нагадаємо, з аеропорту Бориспіль 19 лютого вилетів літак авіакомпанії SkyUp, який забере українців з ураженого коронавірусом COVID-19 Уханя (Китай).

Поки невідомо, де саме прибулі з Китаю українці проведуть 14-денний карантин. Для розміщення розглядають близько 12 об’єктів.

Фото: Ігор Сопель

Джерело: Укрінформ

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