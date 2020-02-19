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Факти / Україна

Евакуація українців із Уханя: на борт не пустили чотирьох осіб

Евакуація українців із Уханя проходить у штатному режимі, заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, медичний огляд китайськими медиками не пройшли чотири людини – троє українців і один іноземний громадянин. Загалом на літак пустили 73 особи.

Ляшко додав, що для відправки громадян на обсервацію в Україні усе готово.

Читайте: Що буде далі, не знаю: українка не змогла евакуюватися з Ухані через собаку

– Уряд має чіткий план і ми його виконуємо. До прийому людей готові, – сказав він.

Як відомо, евакуація українців із Уханя, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак авіакомпанії SkyUp з нашими громадянами прилетить до України приблизно о 8.00 20 лютого.

Джерело: МЗС

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