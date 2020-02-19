Що буде далі, не знаю: українка не змогла евакуюватися з Ухані через собаку

Українка Анастасія Зінченко, яка зараз перебуває в Ухані, не змогла потрапити до списків на евакуацію в Україну.

Українське посольство в КНР спочатку відмовилося вивезти дівчину разом з її собакою, розповіла Анастасія. Після того, як про це почали писати ЗМІ, в посольстві нібито дозволили дівчині летіти, але висунули умову – зібрати необхідні документи на відповідність тварини санітарним нормам.

Зінченко розповіла, що зробила це, незважаючи на усі труднощі, що виникли, пов’язані з обмеженнями в пересуванні Уханем, але в евакуації їй все одно відмовили.

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– Запевняли, що китайська сторона відмовила. Ми зв’язалися з МЗС, вони прислали письмову відповідь, де було написано, що вони мають старий набір документів, і вони навіть були не в курсі, що я зібрала усі документи і подала їх до посольства. Тобто, посольство документи нікуди не передало, а від себе відмовили в евакуації… Що буде далі, не знаю. Сподіваюся що скоро усе закінчиться і потраплю додому з Мішею, – пише дівчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 19 Фев 2020 в 4:33 PST

Міністерство закордонних справ поки жодним чином не прокоментувало заяву дівчини.

А от підтримка Анастасії вже з’явилася. Український співак Олександ Пономарьов заявив, що пишається її вчинком.

Як відомо, евакуація українців із Уханя, де розповсюджується новий коронавірус, триває. Літак авіакомпанії SkyUp з українськими медиками та рятувальниками ДСНС прийняв на борт у китайському місті 48 громадян України і 29 іноземних громадян. Борт прилетить до України приблизно о 8.00 20 лютого.