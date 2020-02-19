Літак для евакуації українців та іноземців вилетів з Уханя

Українці повертаються з Китаю. Із аеропорту міста Ухань вилетів спецрейс до України. Його пасажири з’їжджалися сюди автобусами із усієї провінції Хубей, де і спалахнув кронавірус. У списку на евакуацію 48 наших співвітчизників та 29 іноземців. На летовищі був суворий санітарний контроль, на борт китайські медики допустити лише здорових людей.

До Києва рейс прибуде зранку 20 лютого. На пасажирів та обслуговуючий персонал чекає 14 днів фактичного карантину. Де саме перебуватимуть пасажири з Уханя поки досі невідомо. За словами Зоряни Скалецької, нині місце для ізоляції людей обирають із чотирьох можливих об’єктів. Деталі у сюжеті Христини Величанської.

Нагадаємо, у Львівській області люди протестують проти того, щоб до них везли евакуйованих з Ухані.

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