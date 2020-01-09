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Факти / Надзвичайні події

Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила

У Харкові контррозвідка СБУ попередила вбивство колишнього командира розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ, яке замовили спецслужби РФ.

Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника

Російські спецслужби замовили харків’янину, колишньому нацгвардійцю, вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України.

Його було звільнено з Нацгвардії за зловживання службовим становищем.

Завдання диверсант отримав під час зустрічі з кураторами в Росії. За це йому обіцяли грошову винагороду.

– Так Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання “Героя Росії”, – пояснили в СБУ.

Він мав закласти саморобний вибуховий пристрій у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир. Його потужність – півкілограма тротилу.

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Диверсанта СБУ затримала у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.

  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
  • Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила
Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила / 3 фотографии

Нещодавно СБУ викрила у Києві ботоферму, яка створювала та просувала фейкові акаунти.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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