У Харкові контррозвідка СБУ попередила вбивство колишнього командира розвідувального підрозділу батальйону ЗСУ, яке замовили спецслужби РФ.

Російські спецслужби замовили харків’янину, колишньому нацгвардійцю, вбивство екс-командира розвідпідрозділу батальйону ЗС України.

Його було звільнено з Нацгвардії за зловживання службовим становищем.

Завдання диверсант отримав під час зустрічі з кураторами в Росії. За це йому обіцяли грошову винагороду.

– Так Кремль планував помститися військовому за проведення низки успішних операцій. Серед заслуг українського розвідника, зокрема, і знищення групи офіцерів Збройних сил країни-агресора, один з яких носив звання “Героя Росії”, – пояснили в СБУ.

Він мав закласти саморобний вибуховий пристрій у багатоквартирному житловому будинку, де мешкає командир. Його потужність – півкілограма тротилу.

Читайте: Хакери з Дніпра атакували держустанови України за наказом ФСБ

Диверсанта СБУ затримала у під`їзді будинку під час підготовки до злочину.











Спецслужби РФ замовили вбивство українського розвідника, СБУ завадила / 3 фотографии

Нещодавно СБУ викрила у Києві ботоферму, яка створювала та просувала фейкові акаунти.