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У пасажирів і членів екіпажу літака з Уханя симптомів ГРВІ немає – МОЗ

20 лютого в Харків прибув літак з Уханя з українцями і громадянами інших країн.

Під час польоту і посадки у пасажирів і екіпажу рейсу літака не виявили симптоми ГРВІ.

За даними Міністерства охорони здоров’я, психоемоційний стан всіх пасажирів в нормі.

Читайте: Протести в Нових Санжарах: Нацполіція пояснила причини сутички

На борту літака перебували 45 пасажирів, 27 громадян інших країн, члени екіпажу, серед яких три медика.

Зараз літак відправили на санітарну стоянку.

До слова, евакуйованих з Уханя українців і громадян інших країн доставлять в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари.

Фото: МВС

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