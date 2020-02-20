У пасажирів і членів екіпажу літака з Уханя симптомів ГРВІ немає – МОЗ

20 лютого в Харків прибув літак з Уханя з українцями і громадянами інших країн.
Під час польоту і посадки у пасажирів і екіпажу рейсу літака не виявили симптоми ГРВІ.
За даними Міністерства охорони здоров’я, психоемоційний стан всіх пасажирів в нормі.
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На борту літака перебували 45 пасажирів, 27 громадян інших країн, члени екіпажу, серед яких три медика.
Зараз літак відправили на санітарну стоянку.
До слова, евакуйованих з Уханя українців і громадян інших країн доставлять в медичний центр Національної гвардії України Нові Санжари.
Фото: МВС
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