PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Були об’єктивні фактори: Гончарук про причини зниження темпів ВВП у 2019

Зниження темпів зростання української економіки у четвертому кварталі 2019 року спричинене об’єктивними факторами, зокрема, дешевим газом і електроенергією.

– У четвертому кварталі темпи знизилися. Це викликано абсолютно об’єктивними факторами. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими і набагато менше виробленої та спожитої електроенергії. Вона також дешевша, – повідомив прем’єр під час звіту уряду в парламенті.

Олексій Гончарук також зауважив, що жовтень і листопад були невдалими з точки зору кон’юнктури зовнішніх ринків для промисловості.

Читайте: Інфляція 5%, зниження облікової ставки до 7% – НБУ оновив макропрогноз на 2020

Однак, не дивлячись на це, глава уряду запевнив, що економіка України продовжує зростати швидше, ніж в Європі.

Раніше міністр економічного рпозвитку Тимофій Милованов розповів про план для зростання ВВП України.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка