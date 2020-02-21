Були об’єктивні фактори: Гончарук про причини зниження темпів ВВП у 2019

Зниження темпів зростання української економіки у четвертому кварталі 2019 року спричинене об’єктивними факторами, зокрема, дешевим газом і електроенергією.

– У четвертому кварталі темпи знизилися. Це викликано абсолютно об’єктивними факторами. Наприклад, у нас значно дешевший газ, ніж минулої зими і набагато менше виробленої та спожитої електроенергії. Вона також дешевша, – повідомив прем’єр під час звіту уряду в парламенті.

Олексій Гончарук також зауважив, що жовтень і листопад були невдалими з точки зору кон’юнктури зовнішніх ринків для промисловості.

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Однак, не дивлячись на це, глава уряду запевнив, що економіка України продовжує зростати швидше, ніж в Європі.

Раніше міністр економічного рпозвитку Тимофій Милованов розповів про план для зростання ВВП України.