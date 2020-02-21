Были объективные факторы: Гончарук о причинах снижения темпов ВВП в 2019

Снижение темпов роста украинской экономики в четвертом квартале 2019 года вызвано объективными факторами, в частности, дешевым газом и электроэнергией.

– В четвертом квартале темпы снизились. Это вызвано абсолютно объективными факторами. Например, у нас значительно дешевле газ, чем прошлой зимой и гораздо меньше произведенной и потребленной электроэнергии. Она также дешевле, – сообщил премьер во время отчета правительства в парламенте.

Алексей Гончарук также отметил, что октябрь и ноябрь были неудачными с точки зрения конъюнктуры внешних рынков для промышленности.

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Однако, несмотря на это, глава правительства заверил, что экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе.

Ранее министр экономического рпозвитку Тимофей Милованов рассказал о плане для роста ВВП Украины.