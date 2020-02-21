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Факти / Україна

Гриценка засудили в Росії до 6 років колонії

Екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка засудили у Росії заочно до шести років колонії.

Таке рішення проти екс-чиновника “за заклики до терактів у Росії” 21 лютого виніс суд у Москві.

Гриценка визнали винним за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації).

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Як відомо, слідчі у Росії розпочали кримінальне провадження проти Гриценка нібито за заклик в ефірі українського телеканалу до  підриву залізничних поїздів у РФ в 2014 році.

Другий епізод пов’язаний нібито також із закликами Гриценка на ТБ до терактів у Москві і Таганрозі в 2017 році.

Джерело: ТАСС

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