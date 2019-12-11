У Росії справу Гриценка передали до суду – в чому звинувачують екс-міністра

Колишньому міністру оборони України Анатолію Гриценку загрожує в Росії до семи років колонії.

Слідчий комітет РФ направив до суду кримінальну справу проти колишнього міністра оборони України і екс-кандидата у президенти Анатолія Гриценка.

Гриценка звинувачують у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ).

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Українському політику загрожує у Росії до семи років колонії. Судовий процес проходитиме заочно.

Нагадаємо, на адмінкородоні з Кримом Служба безпеки України затримала члена партії Єдина Росія Ігоря Кучерявого.