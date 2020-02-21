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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін через кілька тижнів оновить макропрогноз – Гончарук

Кабмін протягом декількох тижнів планує оновити макропрогноз. Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду в парламенті.

Він зазначив, що перегляд економічного макропрогнозу – це звичайна справа для всіх країн і міжнародних фінансових інституцій:

– Природно, що макропрогноз треба переглядати. Міністерство економіки вже над цим працює, і, я думаю, що протягом найближчих кількох тижнів ми вийдемо з новим макропрогнозом на цей рік.

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Глава уряду також зазначив, що приводом для перегляду макропрогнозів розвитку економіки в світі може стати, зокрема, епідемія коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Нацбанк оновив макропрогноз, у якому зберіг прогноз інфляції на рівні 5%, але пообіцяв знизити облікову ставку до 7%.

Також регулятор прогнозує прискорення зростання ВВП до 3,5% у 2020 році і близько 4% у 2021-2022 роках.

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