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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин через несколько недель обновит макропрогноз – Гончарук

Кабмин в течение нескольких недель планирует обновить макропрогноз. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета правительства в парламенте.

Он отметил, что пересмотр экономического макропрогноза – это обычное дело для всех стран и международных финансовых институтов:

– Естественно, что макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже этим занимается, и, я думаю, что в течение ближаеших нескольких недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год.

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Глава правительства также отметил, что поводом для пересмотра макропрогнозов развития экономики в мире может стать, в частности, эпидемия коронавируса.

Напомним, ранее Нацбанк обновил макропрогноз, в котором сохранил прогноз инфляции на уровне 5%, но пообещал снизить учетную ставку до 7%.

Также регулятор прогнозирует ускорение роста ВВП до 3,5% в 2020 году и около 4% в 2021-2022 годах.

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