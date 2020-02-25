Не платить зарплату: Зеленський передасть скаргу вугільників на Кропачова поліції

Президент Володимир Зеленський під час наради з працівниками вугільної галузі отримав скаргу від співробітників центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ) Україна, Росія та Мірноградськая на їх власника Віталія Кропачова, який вже п’ятий місяць не платить зарплат.

– Кропачов – він аферист? Мені, коли ставлять завдання, я як дресирований пес. Кропачов – почув. Потім ви сказали Насалик. Його туди ж? Інформацію передам, нехай правоохоронні органи розбираються, – заявив Зеленський.

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Також президент почув звинувачення екс-глави Міненерговугілля Ігоря Насалика за нібито вилучене у шахти Україна устаткування.

Крім того, учасники наради висловилися про помилкову в минулому приватизацію збагачувальних фабрик без шахт, що сьогодні зробило держшахти їх заручниками.

Раніше Факти ICTV писали, що у грудні Кабінет міністрів України спрямував 322,6 млн грн для виплати зарплати шахтарям.