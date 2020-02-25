Міністрів позбавлять зарплати, якщо вони не погасять борги перед шахтарями – Зеленський

Якщо уряд не закриє питання боргів перед шахтарями, тоді міністри упродовж березня та квітня не отримуватимуть зарплатню.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.

– Я безмежно поважаю вашу складну, і без перебільшення, героїчну працю. Нам має бути соромно, що за цю працю ви отримали таке відношення зі сторони держави. Я чудово розумію, що ситуація з вугільною галуззю є максимально критичною і потребує рішень ще на вчора. Можна довго перераховувати усі проблеми, гадати як так сталося, але я впевнений, що є одна головна – зарплати, – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що наразі стоїть два типи проблем:

Нагальні;

Стратегічні.

– Я дуже прошу в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити всі борги повністю перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати, припустимо хоч одну добу, то, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не буде отримувати заробітну плату в ці місяці, – заявив президент України.

Також президент доручив профільному міністру Олексієві Оржелю вирішити питання імпорту вугілля.

– Про який імпорт може йти мова, якщо країни з яких ми імпортуємо не пускають нас на свої ринки? Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі та наша електроенергія, тільки тоді ми зможемо обговорювати питання імпорту і це термінове завдання профільному міністру, – наголосив Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про повне погашення зарплатних боргів перед українськими шахтарями.

Так, шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини 13 листопада Мінфін перерахував 1 млрд грн.

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