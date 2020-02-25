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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Не платит зарплату: Зеленский передаст жалобу угольщиков на Кропачева полиции

Президент Владимир Зеленский во время совещания  с работниками угольной отрасли получил жалобу от сотрудников центральных обогатительных фабрик (ЦОФ) Украина, Россия и Мирноградская на их собственника Виталия Кропачева, который уже пятый месяц не платит зарплат.

– Кропачев – он аферист? Мне, когда ставят задачу, я как дрессированный пес. Кропачев – услышал. Потом вы сказали Насалик. Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются, – заявил Зеленский.

Читайте: Министров лишат зарплаты, если не погасят долги перед шахтерами – Зеленский

Также президент услышал обвинения экс-главы Минэнергоугля Игоря Насалика за якобы изъятое у шахты Украина оборудование.

Кроме того, участики совещания высказались об ошибочной в прошлом приватизации обогатительных фабрик без шахт, что сегодня сделало госшахты их заложниками.

Ранее Факты ICTV писали, что в декабре Кабинет министров Украины направил 322,6 млн грн для выплаты зарплаты шахтерам.

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