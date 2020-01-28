5 років брехав у декларації: екс-нардепу повідомили про підозру

У Національному антикорупційному бюро повідомили про підозру у недекларуванні статків колишньому народному депутату.

За даними НАБУ, депутат не декларував статки за 2015-2019 роки.

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Депутат Верховної Ради восьмого скликання не вніс у декларації:

фінансові зобов’язання у розмірі 52 млн грн;

нерухомість за кордоном вартістю 2,32 млн швейцарських франків (майже 2,4 млн доларів);

наявність у власності приватного підприємства з часткою у статутному капіталі 98,2% (у грошовому еквіваленті сягає понад 467 тис. грн).

Депутату повідомили про підозру у внесенні завідомо недостовірних даних у декларації.

За статтею 366-1 КК України йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

НАБУ не назвало ім’я депутата, але, за даними ЗМІ, йдеться про Геннадія Бобова.

Раніше Факти ICTV писали, що керівники Мінкульту отримали рекордні зарплати у грудні.