Майбутній міністр окупованих територій Олексій Резніков нардився у Львові у 1966 році.

У Львівському державному університеті імені Івана Франка отримав юридичну освіту, після чого став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери.

Упродовж трьох років з 1999 року працював заступником Голови Центру розвитку українського законодавства в Києві. Згодом заснував власну юридичну компанію Правіс.

У 2008 році до 2014 року Резніков був депутатом Київської міськради VI скликання, а згодом став головою комісії з питань поновлення прав реабілітованих.

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19 червня 2014 року Олексія Резнікова обрали заступником міського голови.

З квітня 2016 року і до вересня 2018 року працював заступником голови КМДА.

У 2019 році Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України у тристоронній контактній групі.

Нагадаємо, представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков утримався від коментарів щодо можливого його призначення міністром тимчасово окупованих територій.