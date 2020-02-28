На Донбасі ворог використав заборонене озброєння: один український боєць загинув

Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометами калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, міномети калібру 120 мм були використані біля Новотошківського та Оріхового. Крім того, поруч з Красногорівкою бойовики обстріляли зі станкового протитанкового гранатомета.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ООС загинув, ще один отримав поранення.

Нагадаємо, 26 лютого збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Також на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець.