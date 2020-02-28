На Донбассе враг использовал запрещенное вооружение: один украинский боец ​​погиб

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, минометы калибра 120 мм были использованы возле Новотошковского и Орехового. Кроме того, рядом с Красногоровкой боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб, еще один получил ранения.

Напомним, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. На неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.