PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Донбассе враг использовал запрещенное вооружение: один украинский боец ​​погиб

Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометами калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, минометы калибра 120 мм были использованы возле Новотошковского и Орехового. Кроме того, рядом с Красногоровкой боевики обстреляли из станкового противотанкового гранатомета.

Читайте: Через мины, грязь и обстрелы. Как доставляют воду на опорные пункты ВСУ

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб, еще один получил ранения.

Напомним, 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли позиции Объединенных сил. На неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка