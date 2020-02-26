На Донбасі підірвався український військовий

26 лютого Збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, а також на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовослужбовець.

– Поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям, -повідомили в ООС.

Командування висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого.

Читайте: Зелені чоловічки, виступ групи Любе та п’яні виборці. Як Росія анексувала Крим

Російські окупанти стріляли із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше Вадим Пристайко повідомив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей, хоча Росія публічно виступає проти внесення в них змін.

За словами міністра, з часом розроблять новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.