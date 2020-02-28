Зеленский созывает внеочередное заседание Рады

Президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады. Парламент соберется по требованию президента 4 марта в 16.00.

– Согласно распоряжению Главы Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины, – говорится в документе.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания 4 марта 2020 и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

Однако еще до требования президента, заседание предусматривалось в соответствии с расписанием.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады IX созыва.