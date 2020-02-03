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Факти / Україна / Політика

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада у лютому проведе вісім пленарних засідань. Також у календарному плані є година запитань до уряду та робота з виборцями.

План роботи парламенту на лютий 2020 року:

  • 3 та 17 лютого – погоджувальні ради;
  • 4-7 та 8-21 лютого – пленарні засідання;
  • 10-14 лютого – робота в комітетах, комісіях і фракціях;
  • 7 і 21 лютого – година запитань до уряду;
  • 25-28 лютого – робота з виборцями.

4 лютого розпочалася третя сесія і закінчиться вона 17 липня 2020 року.

У календарному плані передбачено 12 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів для роботи в комітетах, п’ять тижнів для роботи з виборцями.

12 годин депутати присвятять Часу запитань до уряду.

Читайте: В Україні більше не діє депутатська недоторканність

Календар роботи Верховної Ради

* Примітка. У календарі зеленим кольором позначена робота в комітетах, комісіях і фракціях, блакитним – робота виборцями, фіолетовим – погоджувальні ради, жовтим – пленарні засідання, рожевим – година запитань до уряду.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.

Фото: УНІАН

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