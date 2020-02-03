Верховна Рада у лютому проведе вісім пленарних засідань. Також у календарному плані є година запитань до уряду та робота з виборцями.
План роботи парламенту на лютий 2020 року:
- 3 та 17 лютого – погоджувальні ради;
- 4-7 та 8-21 лютого – пленарні засідання;
- 10-14 лютого – робота в комітетах, комісіях і фракціях;
- 7 і 21 лютого – година запитань до уряду;
- 25-28 лютого – робота з виборцями.
4 лютого розпочалася третя сесія і закінчиться вона 17 липня 2020 року.
У календарному плані передбачено 12 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів для роботи в комітетах, п’ять тижнів для роботи з виборцями.
12 годин депутати присвятять Часу запитань до уряду.
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* Примітка. У календарі зеленим кольором позначена робота в комітетах, комісіях і фракціях, блакитним – робота виборцями, фіолетовим – погоджувальні ради, жовтим – пленарні засідання, рожевим – година запитань до уряду.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2020 року набув чинності новий Виборчий кодекс. Що він передбачає – можна прочитати в нашому матеріалі.