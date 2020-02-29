На Донбасі зафіксували снайперів, один військовий отримав поранення

Внаслідок обстрілів у зоні проведення ООС один український військовий був поранений. Бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також була помічена робота снайперської пари.

Обстрілів зазнали позиції неподалік Водяного, Пищевика, Лебединського, Новотроїцького, Новотошківського та Оріхового.

Читайте: На блокпосту на Донбасі затримали учасницю НВФ “ЛНР”

З початком 29 лютого бойовики тричі вели вогонь у бік українських позицій: неподалік Невельського, Травневого та Красногорівки.

Нагадаємо, 28 лютого через обстріли на Донбасі загинув український військовий.