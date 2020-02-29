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Факты / Украина

На Донбассе зафиксировали снайперов, один военный получил ранение

Вследствие обстрелов в зоне проведения ООС один украинский военный был ранен. Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары.

Обстрелам подверглись позиции неподалеку Водяного, Пищевика, Лебединского, Новотроицкого, Новотошковского и Орехового.

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С начала 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону украинских позиций: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.

Напомним, 28 февраля из-за обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.

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