На Донбассе зафиксировали снайперов, один военный получил ранение

Вследствие обстрелов в зоне проведения ООС один украинский военный был ранен. Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары.
Обстрелам подверглись позиции неподалеку Водяного, Пищевика, Лебединского, Новотроицкого, Новотошковского и Орехового.
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С начала 29 февраля боевики трижды вели огонь в сторону украинских позиций: неподалеку Невельского, Майского и Красногоровки.
Напомним, 28 февраля из-за обстрелов на Донбассе погиб украинский военный.
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