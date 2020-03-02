Гончарук пояснив, чому не було підвищення пенсій із 1 березня

Рішення про переіндексацію пенсій у березні Кабінет міністрів ще не ухвалив. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Він пояснив, що уряд згідно із законом не зобов’язаний проводити переіндексацію виплат рівно через рік після того, як була підписана остання.
– Протягом року ухвалюємо рішення, з якого моменту і з якої дати має бути індексація. Це рішення в стадії розробки, – заявив Гончарук.
Читайте: Понад 500 грн щомісяця: Кабмін схвалив надбавки окремим категоріям пенсіонерів
Раніше в прес-службі Пенсійного фонду повідомили, що на сьогодні нормативно-правовий акт про збільшення пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону №1058 не ухвалено.
Як відомо, після переіндексації пенсії деяких категорій пенсіонерів повинні в середньому зрости на 11%.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==