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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Гончарук пояснив, чому не було підвищення пенсій із 1 березня

Рішення про переіндексацію пенсій у березні Кабінет міністрів ще не ухвалив. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він пояснив, що уряд згідно із законом не зобов’язаний проводити переіндексацію виплат рівно через рік після того, як була підписана остання.

– Протягом року ухвалюємо рішення, з якого моменту і з якої дати має бути індексація. Це рішення в стадії розробки, – заявив Гончарук.

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Раніше в прес-службі Пенсійного фонду повідомили, що на сьогодні нормативно-правовий акт про збільшення пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону №1058 не ухвалено.

Як відомо, після переіндексації пенсії деяких категорій пенсіонерів повинні в середньому зрости на 11%.

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