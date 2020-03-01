Зміни з 1 березня 2020 в Україні: пенсії, кредити і нові правила в'їзду до РФ

З березня 2020 року українці отримають підвищення пенсій і зможуть їздити до Росії тільки за закордонними паспортами.

Що зміниться в Україні з 1 березня 2020 року і протягом місяця – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Тарифи і виплати

З 1 березня повинні були зрости пенсії деяких категорій пенсіонерів. Згідно з пенсійною реформою, виплати повинні проходити переіндексацію щороку. У середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 грн, доплата складе приблизно 306 грн.

Індексація пенсій наразі не відбулася, оскільки уряд не ухвалив рішення щодо її дати.

Індексація торкнеться:

пенсіонерів за віком;

за інвалідністю;

за втратою годувальника;

за вислугою років (медпрацівники, вчителі, у яких не менше 30 років стажу роботи в професії).

Пенсії не збільшать держслужбовцям, науковим працівникам, помічникам депутатів, пенсіонерам, які отримують максимальні пенсії розміром 16 380 грн, а також пенсіонерам зі спеціальними пенсіями, зокрема суддям та прокурорам.

Крім того, підвищення не торкнеться соціальних пенсій – тобто тих, які виплачують особам, у яких трудового стажу не вистачає навіть на мінімальну пенсію.

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З 1 березня збільшується мінімальний розмір допомоги з безробіття. Громадяни, виплати яким призначають з урахуванням зарплати і стажу, отримуватимуть 1,8 тис. грн (на 170 грн більше).

А безробітні, виплати яким призначають без урахування трудового стажу, отримуватимуть 650 грн (на 40 грн більше).

З 1 березня знизяться ціни на газ для промисловості. Нафтогаз знизить мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 14,6% у порівнянні з лютим, а також максимальні – на 11,6%.

Кредити

З 1 березня стартує друга частина програми Доступні кредити 5-7-9%. Держава надаватиме кредитні гарантії тим позичальникам, які не мають достатньої застави для кредиту у банку.

Кредитні гарантії з 1 березня запрацюють поки що в одному з банків-партнерів програми пільгових кредитів.

Армія і Донбас

Армію переведуть на нову систему харчування з 1 березня. За новою “натівською” системою харчування, військовослужбовці обиратимуть страви відповідно до каталогу, який налічує 409 продуктів.

З 1 березня 2020 року всі КПВВ на Донбасі переходять на весняний графік роботи. Пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 07.00 до 18.30.

Кордон

Українці з 1 березня зможуть поїхати до Росії тільки за закордонними паспортами. Важливо, що цей документ буде обов’язковий лише для тих громадян, які перетинають кордон у напрямку Російської Федерації. Для того, щоб повернутися до України, достатньо надати внутрішній паспорт або свідоцтво про народження (для дітей).

З 1 березня зміниться процедура прийняття громадян України як на тимчасовий, так і постійний консульський облік у Польщі. Відтепер буде застосовуватися консульський збір, який складає 75 польських злотих. У разі термінового розгляду заяви – 150 злотих.

Дороги, інфраструктура і держзакупівлі

В Україні стартує програма Велике будівництво, метою якої є масштабне будівництво та капітальний ремонт шкіл, дитячих садків, приймальних відділень лікарень, стадіонів та доріг у всій країні.

З 1 березня стартує пілотний проект щодо централізації державних закупівель. Усі міністерства зобов’яжуть купувати певний артикул продукції тільки через центральну закупівельну організацію.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2020 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.