Уряд пропонує збільшити виплати окремим категоріям пенсіонерів завдяки надбавці.
Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Планується щомісяця доплачувати понад 500 грн 1380 українцям за більш пізній вихід на пенсію.
Кабмін чекає на схвалення рішення Верховною Радою, що дозволить встановити єдиний підхід до визначення розміру надбавки.
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Як відомо, щоб вийти на пенсію за віком у 2020 році, треба мати 27 років страхового стажу.
Це стосується чоловіків, яким виповнилося 60 років, та жінок 59-річного віку (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців).
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