PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Понад 500 грн щомісяця: Кабмін схвалив надбавки окремим категоріям пенсіонерів

Уряд пропонує збільшити виплати окремим категоріям пенсіонерів завдяки надбавці.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Планується щомісяця доплачувати понад 500 грн 1380 українцям за більш пізній вихід на пенсію.

Кабмін чекає на схвалення рішення Верховною Радою, що дозволить встановити єдиний підхід до визначення розміру надбавки.

Читайте: Гончарук анонсував міжнародний аудит Пенсійного фонду

Як відомо, щоб вийти на пенсію за віком у 2020 році, треба мати 27 років страхового стажу.

Це стосується чоловіків, яким виповнилося 60 років, та жінок 59-річного віку (з 1 квітня 2020 року – 59 років 6 місяців).

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка