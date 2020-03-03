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Факти / Україна / Політика

У Верховній Раді розглянуть проект постанови про недовіру Рябошапці

3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри Генеральному прокурору України Руслану Рябошапці.

Інформація про проект з’явилась на сайті парламенту.

 

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Ініціатором цієї постанови став народний депутат із фракції Слуга народу Максим Бужанський. Народний обранець виклав фото документа на своєму Telegram-каналі.

Проект постанови вже було передано на розгляд керівництву.

Нагадаємо, днями Руслан Рябошапка прокоментував можливе голосування ВР про свою відставку. Політик запевнив, що нічого не відбудеться.

Джерело: Верховна Рада

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