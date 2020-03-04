Рада відправила Кабмін Гончарука у відставку

Верховна Рада України підтримала заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
За це рішення проголосували 353 народних депутати – усі народні обранці, зареєстровані на засіданні.
Як відомо, ухвалення Радою рішення про відставку прем’єр-
У своєму завершальному слові Гончарук підкреслив, що в його уряді “не крали і системно боролися з корупцією з першого до останнього дня”.
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Він звернув увагу на те, що за останній час на уряд вилилося багато бруду за його діяльність, і подякував міністрам за те, що вони витримали цей тиск.
– 6 місяців – це дуже короткий термін для оцінки роботи будь-якого уряду, але я впевнений, що українці вже відчувають нашу роботу, наприклад, у своїх платіжках. Ми насправді зробили дуже багато, – підсумував Гончарук.
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