Без Гончарука та Дубілета, але з Миловановим: за який уряд голосувала Слуга народу

У Києві 3 березня відбулося засідання фракції Верховної Ради України Слуга народа, на яке приїхав президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення стали кадрові зміни в Кабміні.

Передбачається, що саме за ці кандидатури Рада голосуватиме на позачерговому засіданні 4 березня.

Відомо, що найімовірніше глава МВС Арсен Аваков, а також глава мінінфраструктури Вадим Криклій збережуть свої посади.

Денис Шмигаль – прем’єр-міністр

Віце-прем’єр-міністр Денис Шмигаль може тимчасово обійняти пост прем’єра, якщо глава уряду Олексій Гончарук піде у відставку. Однак на засіданні фракції Слуга народу заявили, що Шмигаль одразу посяде цю посаду.

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Денис Шмигаль – кандидат економічних наук. Раніше він займався бізнесом, керував департаментом економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі Львівської ОДА. Також він був директором Бурштинської ТЕС. У серпні 2019 року він очолив Івано-Франківську ОДА, а в лютому 2020-го став віце-прем’єр-міністром.

Роман Жуковський – міністр розвитку економіки і торгівлі України

На початку своєї кар’єри Жуковський встиг попрацювати в банківській сфері, зокрема в АКБ Укрсоцбанку.

З жовтня 2006 року до травеня 2007-го – керував службою макроекономіки та фінансового сектору Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату президента України Віктора Ющенка.

Також він з травня 2011 року до серпеня 2012-го працював керівником Головного управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ Адміністрації президента України Віктора Януковича.

Михайло Федоров – віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації

Федоров – український IT-підприємець, засновник діджитал-агентства.

Олексій Чернишов – віце-прем’єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій

Політик має дві вищі освіти: економічну та юридичну. Раніше працював в IT-компанії, потім співпрацював з концерном АВЕК. З 2012 року займався інвестиціями. У жовтні 2019 року його призначили головою Київської ОДА.

Олег Коростельов – віце-прем’єр з питань оборонної промисловості

Він доктор технічних наук, керівник Державного підприємства ДержККБ Луч.

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ

Кулеба – кандидат юридичних наук, працював послом з особливих доручень з питань стратегічних комунікацій, з квітня 2016 року працював постійним представником України в Раді Європи.

В уряді Гончарука був віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Вадим Гутцайт – міністр молоді та спорту

Вадим Гутцайт – український фехтувальник на шаблях, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року, суддя міжнародної категорії, президент Федерації фехтування України.

Марина Лазебна – міністр соціальної політики

Вона була головою Державної соціальної служби України. Також Лазебна працювала директором департаменту праці та зайнятості міністерства соцполітики, главою Державної служби зайнятості.

Андрій Таран – мінстр оборони України

Раніше працював військовим аташе при посольстві України в США.

У 2005−2008 роках обіймав у міноборони посаду начальника управління, а у 2008−2011 роках був заступником голови ГУР Міноборони.

У 2011−2014 роках був представником міноборони у представництві України при ООН.

Ілля Ємець – міністр охорони здоров’я

Ілля Ємець – український лікар, директор Державної установи Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, кардіохірург, доктор медичних наук. Також він уже очолював міністерство охорони здоров’я з 21 грудня 2010 до 17 травня 2011-го.

Ігор Уманський – міністр фінансів

Він двічі був першим заступником міністра фінансів, а в 2009-2010 роках виконував обов’язки міністра.

Тимофій Милованов – міністр сільського господарства

Чиновник залишається на своїй посаді, проте частину обов’язків передадуть на новоствореному міністерству економіки та торгівлі.

Тимофій Милованов – доцент економіки в Піттсбурзькому університеті, Почесний президент Київської школи економіки. Раніше він членом ради НБУ.

Олексій Резніков – міністр з питань окупованих територій

Олексій Резніков – український юрист та адвокат. Раніше працював заступником голови Київської міської державної адміністрації. З 18 вересня 2019 року – представник України у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи.

Олег Немчінов – міністр Кабміну

Працює державним секретарем міністерства молоді та спорту України. Має три вищі освіти: викладач географії, юрист та спеціаліст з держуправління. З 2006 року обіймав керівні посади у приватних фірмах, а з 2009 року – й у Львівській ОДА. Учасник АТО.

Раніше Факти ICTV писали, що 3 березня Верховна Рада зареєструвала проект постанови №3124 про висловлення недовіри генпрокурору України Руслану Рябошапці.