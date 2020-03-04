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Як подати декларацію: в НАЗК запрацювала гаряча лінія

З 2 березня в Національному агентстві з питань запобігання корупції запрацювала багатоканальна гаряча лінія для тих, хто хоче отримати консультацію від фахівців НАЗК по декларації 2020.

Звернутися на гарячу лінію суб’єкти декларування зможуть з понеділка до п’ятниці з 8.00 до 18.00.

Завдяки цілодобовому сервісу з надання консультацій можна буде дізнатися як подати декларацію.

Читайте: Понад 255 тис. грн доходу і квартира в Києві: Єрмак оприлюднив декларацію за рік

Окрім того в автоматичному режимі також можна буде отримати відповіді на найбільш поширені запитання.

Раніше НАЗК пояснило, як правильно декларувати доходи.

Джерело: НАЗК

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