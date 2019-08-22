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Вперше з 2004 року! Українці з оптимізмом дивляться в майбутнє – опитування

Українці з оптимізмом дивляться в майбутнє. Це вперше з 2004-го року, – кажуть соціологи.

Дослідження провели фонд Демократичні ініціативи і Київський міжнародний інститут соціології. Опитали понад дві тисячі респондентів у різних куточках держави. Уперше за роки Незалежності половина вважає, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку. 48% переконані, що наша держава здатна подолати проблеми і труднощі.

Водночас, понад половина оцінює ситуацію в Україні як напружену. Для абсолютної більшості громадян – 68% – День Незалежності – це державне свято, для 23% – вихідний день і лише 4% опитаних українців вважають це свято історичною помилкою.

Загалом же понад 80% вірять у краще майбутнє України.

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Також, за опитуванням, 89% українців і нині б підтримали референдум про незалежність. Такий високий показник був лише 1991-го, коли, власне, і відбулося волевиявлення. Що ж до міжнародної політики, то цього року за вступ до НАТО – 41% опитаних, це на 5% менше, ніж торік.

Експерти ж відзначають, що з обранням нового президента, в Україні послабшала євроінтеграційна політика та рух у бік північно-атлантичного альянсу. І радять новій владі – посилити роботу в цих напрямках.

До слова, Факти ICTV розповідали про те,  скільки українців вважають себе патріотами.

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